Figeac Aéro rachète le groupe Tofer

Travaillant beaucoup à sa croissance organique, le groupe Figeac Aéro est loin de négliger sa croissance externe. Il a annoncé le 1er mars qu'il avait acquis le groupe Tofer, ce qui va lui permettre de se renforcer sur les domaines de la mécanique de précision et des procédés spéciaux pour les secteurs pétrolier et aéronautique.



Tofer a des activités très complémentaires de celles de Figeac Aéro. Si seulement 20% de son chiffre d'affaires est réalisé dans l'aéronautique, le groupe possède une forte expertise dans le traitement de surface thermique et est par ailleurs spécialisé dans l'usinage de pièces (cylindriques, ...