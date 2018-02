Huarong Financial Leasing s'engage sur 30 C919 et 20 ARJ21

Bien que le C919 soit de nouveau officiellement retardé et que l'ARJ21 peine à se déployer, les deux programmes peuvent compter sur le soutien des sociétés de leasing chinoises. Huarong Financial Leasing a en effet à son tour passé commande pour les deux appareils, ayant décidé d'acquérir trente exemplaires du monocouloir et vingt du jet régional pour apporter son soutien à la croissance du marché domestique chinois. L'accord a été signé le 26 février à Pékin.



La COMAC, qui produit les deux appareils, souligne que le C919 compte désormais des engagements pour 815 appareils de la part de 28 ...