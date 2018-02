IAG profite (un peu) de la croissance du secteur aérien

Le groupe aérien IAG a annoncé vendredi une légère hausse de ses bénéfices annuels, profitant de la bonne conjoncture du secteur malgré des restructurations chez British Airways et Iberia.



La maison mère des compagnies espagnoles Iberia et Vueling, britannique British Airways et irlandaise Aer Lingus a expliqué avoir dégagé un bénéfice net de 2,001 milliards d'euros, soit 3,6% de plus sur un an.



Son bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels a toutefois grimpé de presque 19%, et le directeur général d'IAG, Willie Walsh, a assuré que "toutes" les compagnies du groupe "s'étaient extrêmement bien portées".



Le groupe a ...