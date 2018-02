Boeing, AAR et StandardAero aux petits soins pour les P-8A

Le constructeur Boeing et les sociétés de maintenance AAR et StandardAero ont annoncé, début février, avoir remporté des contrats auprès du Naval Air Systems Command (Navair) pour la MRO des P-8A Poseidon. Le cumul de leurs montants est de 268,7 millions de dollars pour une durée de sept ans.



Ils couvrent la maintenance et les réparations en atelier spécialisé des cellules et des moteurs des avions de l'US Navy, de la Royal Australian Air Force, ainsi que pour des clients achetés leurs appareils par le système des « foreign military sales ». Pour l'instant, il ne peut s'agir ...