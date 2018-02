ExpliSeat lance une version de série pour Boeing 737 du Titanium Seat Neo, le TiSeat E2

Le Titanium Seat Neo est prêt à entrer en service. ExpliSeat a annoncé que son dernier concept de siège léger allait se concrétiser avec le lancement d'une version de série pour la famille 737 de Boeing, baptisée TiSeat E2.



Le Titanium Seat Neo a été développé avec le Peugeot Design Lab puis testé et éprouvé par des experts et des compagnies aériennes dans différentes conditions afin d'affiner son profil en l'adaptant au plus près aux attentes des utilisateurs finaux. « Nous avons complètement changé notre façon de travailler pour concevoir le TiSeat E2. Notre ambition pour ce produit était double : aller aussi loin que le TiSeat E1 en termes d'allégement et satisfaire le plus grand nombre de compagnies aériennes aux attentes très diverses », explique Benjamin Saada, fondateur et président d'Expliseat.



Ainsi, le TiSeat E2 sera plus personnalisable que son prédécesseur, offrant la possibilité de choisir le confort des mousses, d'incliner le dossier (une option qui avait initialement été écartée), d'installer un système de divertissement ou des prises et de configurer les rangements. ExpliSeat espère ainsi qu'il convienne autant à une compagnie low-cost qu'à une compagnie traditionnelle.



« Les avions modernes sont de plus en plus versatiles : de nos jours, le même avion peut effectuer des vols de quelques heures puis traverser l'Atlantique. Il nous fallait offrir un siège unique qui réponde à toutes les situations », précise Benjamin Saada. Le TiSeat E2 doit ainsi pouvoir être utilisé sur des vols de plus de cinq heures. Lors de l'élaboration du concept, ExpliSeat visait d'ailleurs non seulement les monocouloirs Airbus et Boeing (757 compris) mais aussi l'A330.



Malgré cela, le fabricant n'a pas perdu de vue l'atout n°1 de son siège : la légèreté. Toujours basé sur une structure alliant titane et fibre de carbone, le TiSeat E2 est 60% plus léger que ses concurrents. ExpliSeat estime que le gain de masse peut aller jusqu'à 1,7 tonne, si l'on envisage une installation sur le plus grand des 737 prévus, le 737 MAX 10. En termes de consommation de carburant, cela représente une réduction pouvant atteindre 4%.