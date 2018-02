Airbus: 15 commandes nettes en janvier, 27 livraisons

Airbus a enregistré en janvier 15 commandes nettes pour des appareils de la famille de monocouloirs A320 et a livré 27 avions pendant la même période, a annoncé l'avionneur jeudi dans un communiqué. La compagnie chinoise de leasing China aircraft leasing groupe holdings limited (Calc) a commandé 15 A320 neo, la version remotorisée de son moyen-courrier vedette, et 5 A320 classique ont été commandés par la compagnie low-cost américaine Spirit Airlines, selon Airbus. En prenant en compte une conversion de commandes, le nombre de commandes nettes en janvier a été de 15 appareils, a précisé le groupe. En quelque 40 ans d'existence, le constructeur européen a enregistré 18.206 commandes d'appareils, dont 14.135 pour des moyen-courriers, et a livré près de 11.000 avions, souligne-t-il. Un peu plus de 6.000 des 14.135 moyen-courrier commandés sont des versions remotorisées (neo, new engine option), moins gourmandes en carburant, selon lui. En janvier, 21 A320, 2 A330-300 et 4 A350-900 ont été livrés. A fin janvier, le carnet de commandes d'Airbus s'élève à 7.253 appareils, représentant environ 9 années de production à la cadence actuelle, précise le constructeur.