Singapore Airshow 2018 : Satair Group devient Satair

Satair Group, la filiale d'Airbus dédiée à la gestion de composants et pièces détachées pour avions commerciaux vient de profiter du salon aéronautique de Singapour pour annoncer un changement de dénomination sociale accompagné par une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo.



Satair Group redevient ainsi simplement Satair, comme à ses débuts, puisque la structure est née de la fusion en 2014 de la division Material et Logistics Management d'Airbus et de l'ancienne société danoise Satair (Scandinavian Air Trading Co A/S) créée fin 1957. Ces changements interviennent ainsi dans le cadre du soixantième anniversaire de Satair.



La filiale d'Airbus a rappelé qu'elle avait depuis lors élargi en permanence sa gamme de produits et de services, notamment étendue à des produits OEM disponibles pour des flottes multiples. De plus, les pièces standard d'Airbus, les outils Airbus ainsi que les pièces d'occasion d'Airbus ont été adaptés à la plus grande envergure jamais atteinte. La société s'est également développée de manière radicale dans les technologies d'impression 3D et a lancé avec succès des solutions révolutionnaires d'externalisation à grande échelle telles que Integrated Material Services.



Satair entend d'ailleurs poursuivre le rapprochement des activités Satair Distribution et Airbus Material and Supply Chain Services sous la même entité, avec un guichet unique, un service contractuel commun et une nouvelle plateforme e-commerce.