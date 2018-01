Le DLR et le CNRC étendent le champ de leur coopération

La coopération canado-allemande dans le domaine de la recherche aéronautique semble aller bon train. Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ont signé un protocole d'accord (MoU) le 28 janvier à Munich, pour renforcer leur partenariat. Ce texte pose ainsi les bases d'une collaboration étendue à de nouveaux domaines entre les deux agences nationales de recherche.



Le CNRC et le DLR coopéreront donc désormais dans les secteurs tels que « l'espace, les technologies de fabrication sophistiquées, la technologie numérique, l'énergie et l'environnement ». Les deux partenaires précisent que « leur collaboration ne se limite pas à la recherche et au développement, mais comprend également la planification stratégique et la gestion de l'innovation. »



Cette coopération est déjà engagée depuis plusieurs années dans certains domaines. Rolf Henke, responsable de la recherche aéronautique au sein du Conseil exécutif du DLR, prend ainsi pour exemple une campagne conjointe de mesures en vol pour le développement de radars en bande L, qui sera menée cette année au Canada.



Le CNRC et le DLR avaient déjà renforcé leur collaboration en 2015. Ils avaient alors prorogé pour cinq ans leur entente sur des projets existants comme les carburants alternatifs, et intégré de nouveaux domaines tels que les drones ou les cabines d'avions.