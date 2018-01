Le Canada satisfait de l'annulation des taxes contre Bombardier

Le gouvernement canadien s'est félicité vendredi de la décision de la Commission américaine du commerce international (USITC) de rejeter les taxes imposées sur les avions CSeries Bombardier aux Etats-Unis, rappelant l'interconnexion des économies canadienne et américaine. "Nous sommes très heureux du résultat du vote", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et chargée du dossier commercial avec les Etats-Unis. Cette décision de l'USITC confirme que "les appareils CSeries de Bombardier ne constituent pas une menace commerciale pour Boeing", a-t-elle indiqué dans un communiqué. En décembre, le ministère américain du Commerce avait, à la demande de Boeing, imposé des droits compensatoires et antidumping de quelque 300% sur ces avions de 100 à 150 sièges de Bombardier en estimant qu'ils étaient vendus en-dessous de leur prix de fabrication. "Le gouvernement du Canada défendra toujours vigoureusement l'industrie canadienne de l'aérospatiale et ses travailleurs contre les pratiques commerciales protectionnistes", a souligné Chrystia Freeland. La ministre a récemment sollicité l'arbitrage de l'OMC et des instances de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) dans un autre conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis suite à l'imposition de droits de douane sur le bois de construction canadien. Chargée de la difficile renégociation de l'Aléna dont la sixième séance de discussions se déroule à Montréal jusqu'à lundi, Mme Freeland rappelé que les échanges commerciaux entre les deux pays "jouent un rôle important pour assurer la prospérité des deux pays". De son côté, le syndicat canadien des travailleurs de l'aérospatiale a accueilli ce vote des commissaires de l'USITC avec "un immense soulagement". Le syndicat se veut néanmoins prudent en souhaitant que "Boeing lâche le morceau et que les pratiques protectionnistes de l'administration Trump soient réévaluées".