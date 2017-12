Fin d'année active pour Airbus

Airbus et Boeing ne connaissent pas la trêve des confiseurs. Les deux avionneurs poursuivent leur bataille commerciale jusqu'aux derniers jours de l'année. Et à ce petit jeu là, le groupe européen se montre le plus actif : après l'achat de 50 A320 supplémentaires par AerCap et la confirmation de la commande géante d'Indigo Partners pour 430 appareils de la famille A320neo le 28 décembre, Airbus a annoncé un nouveau contrat le 29 décembre. Il s'agit cette fois de la vente de 50 A320neo à CALC (China Aircraft Leasing Group Holdings Limited).



Le montant de la commande est évalué à plus de 5,4 milliards de dollars selon les prix catalogue. D'après l'AFP, les livraisons interviendront en tranches à partir de 2023.



Le loueur basé à Hong Kong possède désormais 117 A320neo en commande, dont le premier a été remis à Frontier Airlines début décembre, ainsi qu'un A321. Il faut y ajouter 79 appareils de la famille A320ceo, dont 66 exemplaires ont déjà été livrés par Airbus. Cela n'a pas empêché la compagnie dirigée par le mystérieux Mike Poon - connu pour le difficultueux rachat de l'aéroport de Toulouse avec Casil Europe - d'acheter également 50 Boeing 737 MAX en juin dernier.



De son côté Boeing, a finalisé une commande pour 175 appareils de la famille 737 MAX avec flydubai le 21 décembre, et dévoilé que Royal Air Maroc était l'acheteur de quatre 787-9 le 27 décembre.