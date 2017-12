Des Beechcraft au-dessus des pyramides

En ces temps de pénurie de pilotes, l'Egyptian Aviation Academy a décidé de moderniser sa flotte en faisant appel à Textron Aviation. L'institut de formation égyptien a commandé, le 19 décembre, deux Beechcraft Baron G58 et deux Beechcraft Bonanza G36 au groupe américain. Ils remplaceront des appareils similaires de versions antérieures.



L'Egyptian Aviation Academy est basée sur l'aéroport du 6 octobre, dans le gouvernorat de Gizeh, près du Caire. Elle opère une flotte uniquement composée d'appareils de Textron Aviation avec des Cessna Citation Mustang et Skyhawk 172, ainsi que des Beechcraft G58 et G36.