Deuxième vol réussi pour le C919, rival chinois d'Airbus et Boeing

Le C919, premier moyen-courrier conçu par la Chine, a réalisé dimanche son deuxième vol d'essai, a annoncé un média d'Etat, nouvelle étape pour cet avion qui entend bousculer le duopole Airbus-Boeing. L'appareil, construit par l'entreprise publique Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), a atterri sans problèmes en début d'après-midi à l'aéroport Pudong de Shanghai, d'où il avait décollé deux heures plus tôt, a indiqué la télévision publique CCTV. Le vol inaugural du C919 a eu lieu début mai. Comac avait dévoilé le premier exemplaire en novembre 2015. Cet avion d'une capacité de 168 passagers et d'un rayon d'action de 5.550 km entend rivaliser avec les deux stars internationales du moyen-courrier, le B737 de l'américain Boeing et l'A320 de l'européen Airbus. Ces deux constructeurs se partagent, quasiment à égalité, le vaste marché chinois, qui devrait détrôner d'ici à 2024 les Etats-Unis comme premier marché mondial du transport aérien. Comac espère avec le C919 combler son retard sur Boeing et Airbus, et dit avoir déjà enregistré 785 commandes pour son appareil - presque toutes de la part de compagnies chinoises. L'avionneur chinois a déjà à son actif la conception de l'ARJ-21, un petit avion régional: celui-ci a été certifié fin 2014 par les autorités chinoises et est aujourd'hui commercialisé. Il n'a cependant pas encore obtenu le feu vert de l'Administration aéronautique américaine et reste donc cantonné aux vols intérieurs. Le défi s'annonce tout aussi difficile pour le C919. Or, la certification américaine est indispensable pour survoler les Etats-Unis et s'impose pour les avions destinés aux vols internationaux.