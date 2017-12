Changements à la tête d'Airbus : « Nous seront vigilants », avertit Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a averti vendredi que la France et l'Allemagne seront "très vigilants" à ce que la nouvelle direction d'Airbus applique "les meilleurs standards de gouvernance". "Etre très exigeant ne signifie pas vouloir s'immiscer" dans la gestion d'Airbus, qui a annoncé le départ prochain de son numéro deux tandis que son PDG ne renouvellera pas son mandat en 2019, a toutefois précisé le président français au cours d'une conférence de presse commune avec la chancelière Angela Merkel à l'issue du sommet européen à Bruxelles. Mme Merkel a approuvé les propos de M. Macron. La situation chez Airbus est suivie de près par Paris et Berlin, actionnaires du groupe à hauteur de 22%. Airbus est un géant qui emploie 134.000 personnes et représente un gros contributeur net au commerce extérieur des deux pays. "Je ne me prononcerai pas sur des enquêtes administratives et judiciaires qui sont en cours, y compris les enquêtes internes. Mais nous avons à veiller évidemment à nos intérêts stratégiques et à une gouvernance qui se doit d'être exemplaire", a prévenu M. Macron. "J'attends du board (conseil d'administration) les clarifications nécessaires et indispensables et les évolutions sur le plan à la fois du management comme des règles de fonctionnement dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté. "Nous seront intraitables sur ce point mais être très exigeant ne signifie pas vouloir s'immiscer sur le plan politique ou redevenir des éléments de la gestion au quotidien de l'entreprise", a ensuite nuancé le président. "La solution n'est pas que les Etats reviennent au board (...). Nous avons, l'Allemagne et la France, construit la gouvernance actuelle où nous sommes dûment resprésentés", a poursuivi M. Macron. Airbus a annoncé que le numéro deux, Fabrice Brégier, allait être remplacé par le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, tandis que le PDG Tom Enders ne renouvellera pas son mandat en 2019. Airbus est sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, pour des faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016. Il est aussi la cible de deux autres enquêtes en Autriche et en Allemagne autour de la vente d'avions de combat Eurofighter à Vienne.