Rachat par Lufthansa d'activités d'Air Berlin : l'UE très préoccupée par les effets sur la concurrence

La Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré vendredi être très préoccupée par les effets sur la concurrence du rachat par Lufthansa d'activités de la compagnie insolvable Air Berlin. "Nous sommes très préoccupés car il y a un rique que sur certaines routes Lufthansa devienne de facto un monopole (...) et c'est pour cela que nous aimerions avoir l'avis du marché --des clients, des concurrents-- sur les remèdes que Lufthansa a mis sur la table afin de dissiper nos inquiétudes", a dit Mme Vestager, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Il y a une semaine, Lufthansa avait proposé des concessions à la Commission européenne pour faciliter l'obtention de son feu vert au rachat d'activités d'Air Berlin. L'exécutif européen a jusqu'au 21 décembre pour juger si ces remèdes lui paraissent suffisants ou non et c'est pour cela qu'il demande, conformément à la procédure dans un tel cas, l'avis des acteurs du marché concernés par la question. Selon l'agence allemande DPA, le patron de Lufthansa Carsten Spohr avait déclaré lundi que son groupe renoncerait aux créneaux d'atterrissage et de décollage de Niki, la filiale autrichienne d'Air Berlin, à Düsseldorf, ainsi qu'à plusieurs créneaux à Palma de Majorque, destination très chère aux Allemands qui se languissent du soleil. Cette île espagnole est d'ailleurs surnommée le "17e Bundesland", dans le langage populaire allemand. Au 21 décembre, si la Commission européenne n'est pas convaincue par ces remèdes, elle pourrait lancer une enquête approfondie sur ce rachat pour déterminer si oui ou non elle doit l'interdire. "Tout dépendra de la situation de la concurrence", a prévenu Mme Vestager vendredi. "Car sur le long terme, il est important pour les passagers en Allemagne et en Autriche d'avoir le choix et d'avoir des entreprises qui sont concurrentes afin de garder les prix bas, car le risque d'un monopole, bien sûr, c'est que les prix augmentent", a-t-elle dit.