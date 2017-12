Le groupe aéronautique Safran a déposé jeudi auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son projet d'offre publique d'achat de Zodiac Aerospace, à 25 euros par action, a annoncé l'AMF dans un avis. Safran prévoit d'ouvrir son offre le 27 décembre après le feu vert de toutes les autorités de concurrence des pays concernées et de l'AMF, et de la clore le 31 janvier, selon un calendrier indicatif publié par le groupe sur son site internet. Safran a annoncé en janvier 2017 son intention de racheter Zodiac Aerospace. Après avoir envisagé une offre à 29,50 euros par titre, le groupe a revu son prix à 25 euros par action Zodiac, en raison des difficultés persistantes que connaissait l'équipementier aéronautique. Cette opération doit donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs. L'offre se décompose comme prévu en une offre principale à 25 euros par action Zodiac Aerospace, accompagnée d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire. Cette dernière se fera par une remise d'actions de préférence Safran à émettre selon une parité encadrée dans une fourchette de 0,300 à 0,332 action de préférence pour une action Zodiac Aerospace. Elle est plafonnée à 30,35% du capital de Zodiac. L'offre à titre subsidiaire prévue par l'opération sera elle close le 2 mars 2018 pour un règlement livraison le 15 mars. Le nouvel ensemble devrait regrouper 92.000 salariés, dont 45.000 en France. Les résultats de l'offre de Safran devraient être publiés par l'AMF le 6 février pour un règlement livraison le 13 février.