Secamic reprend Aérotec Group

Secamic, acteur majeur français dans les pièces de rechange et les équipements aéronautiques a annoncé la reprise de la société drômoise Aérotec Group le 6 décembre.



Implantée sur l'aérodrome de Valence à Chabeuil (26), Aérotec Group s'est pour sa part spécialisée dans la maintenance, la modernisation et l'optronique d'hélicoptères militaires, à l'instar des Gazelle SA341 et SA342 de l'armée de Terre.



Secamic a précisé que l'entité avait été intégrée le 23 novembre et rebaptisée Secaero.



Secamic est présente dans 6 pays au travers le monde avec une dizaine de sociétés, plus de 100 salariés et près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette nouvelle acquisition va créer de nouvelles synergies dans l'objectif de renforcer sa position et de conquérir de nouveaux marchés.