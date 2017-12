ICBC commande 55 C919 supplémentaires

Cet accord s'ajoute à une précédente commande de 45 C919, signée en 2011, et porte donc à une centaine le nombre d'appareils sur lesquels ICBC s'est engagée. Si l'on ajoute les 30 ARJ21 qu'elle attend, la société de leasing est l'une des plus importantes clientes de la COMAC, avec qui elle coopère également dans le domaine du marketing autour du monocouloir.



© COMAC La société de leasing chinoise ICBC réaffirme son engagement envers le programme C919. Elle a signé un accord-cadre avec la COMAC le 5 décembre portant sur l'acquisition de 55 exemplaires supplémentaires du monocouloir développé par l'avionneur chinois.Cet accord s'ajoute à une précédente commande de 45 C919, signée en 2011, et porte donc à une centaine le nombre d'appareils sur lesquels ICBC s'est engagée. Si l'on ajoute les 30 ARJ21 qu'elle attend, la société de leasing est l'une des plus importantes clientes de la COMAC, avec qui elle coopère également dans le domaine du marketing autour du monocouloir.La COMAC a profité de cette commande pour rappeler que le premier C919 avait réalisé son premier vol d'essai longue distance au début du mois de novembre en reliant Xi'an à Shanghai, six mois après son vol inaugural (le 5 mai). Le deuxième appareil d'essai a quant à lui achevé ses essais de roulage à basse vitesse fin novembre.Désormais, le nombre d'engagements pour le C919 s'élève à 785 appareils.