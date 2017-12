HAECO Hong Kong se dote d'une application mobile pour ses opérations de maintenance légère

Les mécaniciens d'HAECO Hong Kong utiliseront moins de documentation papier. La société MRO du groupe Swire vient d'introduire une application mobile sur tablette fournie par la société américaine Ultramain Systems.



Baptisé ULTRAMAIN® Mobile Mechanic(TM), cette solution se destine aux opérations de maintenance légère effectuées sur la plateforme Chek Lap Kok de Hong Kong et en particulier pour les besoins de Cathay Pacific.



Selon HAECO, l'application permet d'accéder à des cartes de tâches électroniques, de recevoir des affectations de tâches, de créer des fiches de tâches non routinières et de signer électroniquement des fiches de tâches. La compagnie ...