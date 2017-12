Le pôle d'activités aéronautique de Villaroche se renforce. Actuellement dominé par la présence de Safran, il s'apprête à accueillir une nouvelle entité : Zodiac Fluid Equipment, division du groupe Zodiac Aerospace. Il vient en effet de signer une promesse de vente visant acquérir un terrain de 1,5 hectare.



L'objectif pour Zodiac Fluid Equipment est de se doter d'une nouvelle usine de 5 000 m² et de 1 600 m² de bureaux. La division spécialisée dans la conception et la production de connecteurs flexibles, d'équipements liés au carburant, à l'air, aux systèmes hydrauliques et de gestion de l'eau se rapproche ainsi de sa future maison-mère. Une centaine de personnes devraient travailler sur le site à son lancement en octobre 2018 et les effectifs devraient croître de 50 personnes en quatre ans.



Le parc technologique de Paris Villaroche compte actuellement une trentaine d'entreprises - et 8 000 personnes y travaillent. La dernière à avoir rejoint le pôle aéronautique est OSAC le 1er novembre, organisme habilité par l'Etat à réaliser des missions d'expertise, d'instruction, de contrôles et de vérifications et à délivrer des documents relatifs à la navigabilité.