Aviation civile

ATR vient d'annoncer que l'ATR 72-500 avait décroché sa certification auprès de Transport Canada, rejoignant ainsi l'ATR 42-500.



Selon l'avionneur franco-italien, cette certification va permettre aux compagnies aériennes canadiennes d'offrir de nouveaux services grâce à la version la plus capacitaire de la précédente génération d'ATR, aussi bien en version tout cargo qu'en configuration de transport de passagers.



Une quarantaine d'ATR sont déjà opérés sur les terres de Bombardier, en particulier chez First Air (13 appareils) pour desservir le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest.



« L'obtention de cette certification nous permettra d'étendre la portée opérationnelle de notre famille d'appareils. Une fois de plus, les ATR ont prouvé qu'ils sont parfaitement adaptés à des marchés exigeants comme le Canada, où leur capacité à voler par des conditions météorologiques extrêmes - froid ou verglas -, à décoller et à atterrir sur des pistes courtes et non préparées, ainsi que leurs performances imbattables sont d'une valeur inestimable » a déclaré dans un communiqué Alessandro Amendola, le directeur de l'Ingénierie chez ATR.