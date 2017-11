Dubai Airshow 2017 : SCAT commande 6 Boeing 737 MAX 8

Boeing a clos le salon de Dubaï avec une dernière commande de la part de la compagnie kazakhe SCAT Airlines. Celle-ci porte sur l'acquisition de six 737 MAX 8, assortis de droits d'achat sur cinq appareils supplémentaires. Les monocouloirs de la partie ferme de l'accord ont une valeur estimée à 674 millions de dollars.



Le président et co-fondateur de SCAT Airlines, Vladimir Denssov, a expliqué que « le 737 MAX 8 sied à [sa] stratégie qui consiste à développer notre réseau pour inclure des destinations en Europe, en Russie et en Extrême-Orient ». La compagnie exploite en effet principalement des liaisons vers les pays de la mer Caspienne, la Turquie, la Russie, la Chine (Xi'an) et les Emirats Arabes Unis (Sharjah). Elle figure toutefois sur la liste noire européenne.



Elle exploite actuellement six CRJ 200, trois 737-300, trois 737-500 et un 737-700 pour ses opérations.

Mais elle opère également un 767-300ER et quatre 757-200 pour sa filiale charter Sunday Airlines.



SCAT Airlines avait également prévu d'acquérir une quinzaine de Superjet 100 mais la commande n'a jamais été finalisée.