Lockheed Martin prudent pour 2018 après un trimestre décevant

Le groupe de défense américain Lockheed Martin s'est montré mardi prudent pour 2018, en ne tablant que sur une hausse de 2% de ses ventes, après des résultats décevants au troisième trimestre. Le fabricant de l'avion de combat F-35 "anticipe une progression d'environ 2% de ses ventes 2018 comparé à 2017" pour une marge opérationnelle comprise entre 10,3% et 10,5%, écrit-il dans un communiqué. Ces prévisions sont basées sur l'idée que le gouvernement américain "va continuer à soutenir et à financer les programmes clés de l'entreprise", explique le groupe de Bethesda (Maryland, est), n'excluant pas de réviser ces objectifs en cas modification du budget accordé au Pentagone, son premier client. Le groupe donne ainsi un tableau peu optimiste pour le secteur de la défense pour l'an prochain, en dépit de tensions géopolitiques dans différentes régions du monde. Lockheed Martin a relevé quelque peu ses objectifs financiers pour 2017, en raison principalement d'un gain de 200 millions de dollars dû à la cession d'actifs immobiliers en 2015. Il s'attend désormais à un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, compris entre 12,85 et 13,15 dollars contre de 12,30 à 12,60 dollars auparavant. Les ventes annuelles devraient s'établir entre 50 et 51,2 milliards de dollars contre de 49,8 à 51 milliards précédemment. Lors du troisième trimestre achevé le 24 septembre, le bénéfice net est ressorti à 939 millions de dollars, en chute de 61%. Les résultats du troisième trimestre 2016 avaient été gonflés par d'importants gains de cessions d'activités. En excluant ces éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, est toutefois en dessous des attentes, à 3,24 dollars contre 3,26 dollars attendus en moyenne par les analystes financiers. Le chiffre d'affaires trimestriel est également inférieur aux anticipations même s'il a progressé de 5,4% à 12,2 milliards dollars. Les marchés espéraient 12,81 milliards de dollars. A Wall Street, le titre perdait 1,22% à 317,07 dollars vers 13H10 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.