Thales a confirmé jeudi ses objectifs annuels en dépit d'un recul de 2,9% de ses ventes au troisième trimestre, à 3 milliards d'euros, lié notamment à une baisse des commandes de satellites. Le groupe a dévoilé dans un communiqué des commandes conformes à ses prévisions et dit tabler sur une croissance organique "de l'ordre de 5%" en 2017. Il indique que "sans néanmoins atteindre les niveaux très élevés de 2015 et 2016, les prises de commandes de 2017 devraient rester dynamiques et se situer autour de 14 milliards d'euros". Sur la base du périmètre et des taux de change de février 2017, le résultat d'exploitation (EBIT) annuel devrait être "compris entre 1,48 et 1,5 milliard d'euros, en hausse de 9% à 11% par rapport à 2016". A moyen terme, Thales confirme par ailleurs "une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en moyenne sur la période 2016-2018, et un taux de marge d'EBIT de 9,5% à 10% en 2017/18". Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 10,3 milliards d'euros, contre 10 milliards sur la même période l'an dernier, soit une hausse de 3%. Les prises de commande s'élèvent à 8,8 milliards d'euros, soit une baisse de 14% par rapport à la même période l'an dernier, où elles avaient été gonflées par une grosse commande de 36 avions Rafale en Inde. "Les prises de commandes sont en ligne avec nos attentes", s'est félicité le PDG Patrice Caine. "Elles sont sans surprise inférieures à celles des neuf premiers mois de 2016, qui avaient bénéficié du contrat Rafale en Inde." "Nous confirmons tous nos objectifs annuels, la légère baisse du chiffre d'affaires au troisième trimestre étant uniquement due à des effets de phasage", a-t-il ajouté. Selon lui, le groupe "conserve une bonne dynamique commerciale" sur les neuf premiers mois de l'année. "Pour la troisième année consécutive, Thales aura délivré une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 5% par an", a souligné Pascal Bouchiat, le directeur financier, en conférence téléphonique. Selon lui, si l'on met de côté le contrat Rafale en 2016, les prises de commandes sont supérieures cette année à celles de l'année dernière. Malgré le recul de l'activité observé au troisième trimestre, le groupe "anticipe un quatrième trimestre supérieur" à celui de l'année dernière. Les prises de commandes dans l'aérospatial reculent de 18% sur les neuf premiers mois de l'année à 3 milliards d'euros, en raison du repli dans les satellites par rapport aux deux années précédentes, notamment ceux de télécoms. Celles dans le transport bondissent de 42% à 976 millions, "portées par une dynamique solide aussi bien dans la signalisation urbaine que dans la signalisation pour les grandes lignes", tandis que la branche défense et sécurité est en recul de 17% à 4,7 milliards. En termes d'activité, les trois branches sont en progrès depuis le début de l'année, avec une hausse de 4,4%, à 4 milliards d'euros, du chiffre d'affaires sur neuf mois dans l'aérospatial, de 1,3% à 1 milliard dans les transports et de 2,7% à 5,1 milliards dans la branche défense et sécurité.