Aviation d'affaires, un marché qui peine à redémarrer (4/7) : Les nouveaux programmes manquent à l'appel

L'absence actuelle de reprise forte dans les ventes de l'aviation d'affaires va de pair avec une absence de nouveaux programmes. A priori, c'est une conséquence de la faiblesse des ventes et de la production, mais on peut également y voir l'une de ses causes. Car, à en croire Michael Amalfitano, P-DG d'Embraer Executive Jets, ce sont les nouveaux produits qui stimulent les ventes.



Comme pour les livraisons, cette situation contraste avec le début des années 2010 où les lancements de programmes pullulaient : Bombardier Global 7000/8000, Cessna Citation Latitude/Longitude, Dassault Falcon 5X/8X ou encore Gulfstream G500/600, pour ne citer ...