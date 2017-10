MRO Europe 2017 : AAR dévoile sa nouvelle plateforme d'achats en ligne

ebay » de la pièce détachée aéronautique, cette interface web propose déjà plus d'un million de pièces détachées neuves ou usagées ainsi que des consommables pour ses clients.



Comme nous l'a expliqué Michael Czerniak, Directeur du département Digital Product Management d'AAR, cette nouvelle version est devenue « live » il y a quelques jours. Elle remplace une précédente version beaucoup plus basique de sa plateforme e-commerce et qui surtout ne comprenait que des pièces neuves en provenance des OEM. Car c'est désormais tout l'inventaire civil de pièces d'AAR qui vient de rejoindre la plateforme, c'est-à-dire ses pièces usagées, révisées et ses pièces réparables.



« Nous avons beaucoup travaillé sur l'ergonomie du portail avec le retour d'information de nos clients de façon à ce que son utilisation soit très facile » nous explique Michael Czerniak qui rappelle que l'industrie de la maintenance est plutôt généralement très complexe.



L'outil dispose de toutes les fonctionnalités que l'on est en droit d'attendre de ce type de plateforme. Une fois connecté à l'outil, un puissant moteur de recherche permet de trouver son produit (par OEM, descriptif, marque, référence ou numéro de série), d'obtenir son prix, de vérifier son stock en temps réel, son statut ou les délais de disponibilité, de la mettre en panier puis de le commander et de suivre son achat. La plateforme peut aussi gérer l'import de données provenant de tableau Excel pour des recherches multiples et ainsi accélérer le processus d'achat.



Autre élément important et en particulier pour les pièces usagées, l'interface permet d'avoir accès à toute la documentation spécifique au format pdf.



Évidemment chaque commande peut être dispatchée vers la destination de son choix, l'outil étant bien adapté aux clients disposants de multiples implantations ou escales. Des consignes de livraison additionnelles peuvent également être ajoutées lors de la commande. La plateforme PAARTS STORE gère également les facturations. Mieux, une interface de paiement par carte bancaire est également en train de venir se greffer à l'outil.



Mais AAR ne va pas en rester là. Si son PAARTS STORE comprend déjà l'un des plus importants inventaires de pièces pour les avions commerciaux et leurs motorisations, la société de maintenance américaine va très bientôt aussi y ajouter son catalogue tourné vers la défense.



PAARTS STORE est disponible à tous les clients existants d'AAR, mais est également ouvert aux nouveaux entrants, qu'il soit opérateur, société MRO ou broker.



pour accéder au PAARTS STORE d'AAR : https://shop.aarcorp.com/













