AFI KLM E&M et Lufthansa Technik montent à bord du soutien des réacteurs LEAP

(MRO Europe 2017) CFM International vient d'attribuer des licences à AFI KLM E&M et Lufthansa Technik pour leur permettre d'assurer des services d'entretien sur le programme LEAP (A320neo et 737 MAX).



Il s'agit des deux premières sociétés tierces qui pourront intervenir sur la nouvelle famille de réacteur de CFM International.



Jusqu'à présent, seul le motoriste pouvait intervenir sur la famille LEAP afin d'accompagner son entrée en service et notamment depuis ses sites de Lafayette (LEAP-1A et LEAP-1B) et Bruxelles (LEAP-1A).



L'atelier de Safran Aircraft Engines à Saint-Quentin-en-Yvelines sera aussi capable d'intervenir sur le LEAP-1B.