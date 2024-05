« L'avenir de l'ALAT est d'intervenir dans la grande profondeur », général Pierre Meyer, commandant de l'ALAT

Dans la troisième et dernière partie de son entretien, le général Pierre Meyer décrit les nouvelles missions de l'ALAT, notamment la nécessité qu'elle a de travailler la coordination de ses missions avec les drones. Appelée à évoluer dans les prochaines années, la flotte est actuellement en transition, avec une réduction des flottes de Gazelle et Puma au profit des Caïman puis, plus tard, des Guépard.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Pierre Meyer, commandant de l'ALAT (Aviation légère de l'armée de terre).Dans la troisième et dernière partie de son entretien, le général Pierre Meyer décrit les nouvelles missions de l'ALAT, notamment la nécessité qu'elle a de travailler la coordination de ses missions avec les drones. Appelée à évoluer dans les prochaines années, la flotte est actuellement en transition, avec une réduction des flottes de Gazelle et Puma au profit des Caïman puis, plus tard, des Guépard.Par ailleurs, dans le cadre de l'anniversaire des 70 ans de l'ALAT, plusieurs événements sont programmés tout au long de l'année, avec un point d'orgue cet automne sur la base de Pau. Bien entendu, ils éviteront la période des Jeux olympiques et paralympiques, lors desquels l'ALAT sera elle aussi engagée.Enfin, anniversaire oblige, le général Meyer revient sur les traditions et les petites histoires qui font son identité aujourd'hui.