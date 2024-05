La France parmi les premières destinations des futurs Airbus A350 d'Emirates

L'introduction de l'Airbus A350 dans la flotte d'Emirates se rapproche à grands pas. La compagnie a donc dévoilé ses projets pour les premiers appareils : un aperçu de leur configuration et leurs destinations. La France figure parmi les neuf premières destinations qui accueillerons le nouvel appareil. Les vols viennent par ailleurs d'être ouverts à la réservation.



Le premier A350 devrait en effet intégrer la flotte émiratie au mois de septembre. Il sera affecté à la desserte de Bahreïn, permettant d'adapter la capacité aux flux de passagers sur cette destination court-courrier. Au fur et à mesure des livraisons, de nouvelles villes s'ajouteront au programme de vols des A350, dont Lyon, à partir du 1er décembre. Emirates prévoit également d'affecter l'appareil aux dessertes de Mascate, Koweït City, Bologne, Edimbourg, Mumbai, Ahmedabad et Colombo. Au 31 mars 2025, dix appareils devraient ainsi participer à la liaison de ces villes à Dubaï.



Emirates indique également que ses A350 seront aménagés en configuration triclasse de 312 places, réparties entre 32 fauteuils de classe affaires, 21 fauteuils de Premium Economy, et 259 appareils de classe économique. Ils ne comprennent donc pas de première classe, contrairement au reste de la flotte. En revanche, ils abriteront une nouvelle classe affaires, qui a été étudiée pour pallier cette absence. Appelée à être également installée sur les futurs Boeing 777-300ER réaménagés et les futurs Boeing 777X de la compagnie, elle a été développée avec Safran et se présentera sous la forme de rangées de 1-2-1.



Emirates rappelle qu'elle a passé des commandes pour 65 Airbus A350. Ils lui permettront d'accroître la flexibilité de sa flotte, adaptant au mieux ses capacités à la demande, de soutenir sa croissance mais aussi d'envisager de nouvelles destinations, dans un rayon de 15 heures de vol de Dubaï. Les livraisons doivent se dérouler jusqu'au début de l'année 2028.