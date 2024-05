Gulfstream annonce que son G600 a obtenu la certification de la FAA pour réaliser des approches en pente raide. L'avionneur souligne que l'appareil voit ainsi son réseau de destinations potentielles s'élargir.



Le G600 a démontré ses capacités sur les aéroports de London City, qui nécessite une approche en pente raide et un atterrissage sur piste courte, et de Lugano, encaissé dans une vallée.



« En s'appuyant sur les avantages en termes de vitesse et de rayon d'action dont bénéficient déjà les clients du G600, la capacité d'approche à forte pente élargit les possibilités et accroît la flexibilité des voyages », commente Mark Burns, le président de Gulfstream.



(Photo © Gulfstream)