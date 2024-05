Dans son bilan pour le mois d'avril, Airbus annonce avoir livré 61 appareils à 33 compagnies clientes. Les livraisons se répartissent entre trois A220-300, 51 appareils de la famille A320neo (22 A320neo et 29 A321neo), un A330-900 et six A350-900.



L'avionneur a également enregistré des commandes brutes pour 57 appareils.



Aux côtés de commandes ponctuelles de British Airways (pour trois A320neo et deux A321neo) et Japan Airlines (un A350), un contrat a été signé par un client qui n'a pas souhaité révéler son identité pour l'acquisition de 51 A321neo.



Depuis le début de l'année, Airbus a ainsi enregistré des commandes nettes pour 222 appareils (227 commandes brutes) et en a livré 203.