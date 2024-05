Emirates annonce qu'elle va réaménager 71 appareils de plus que prévu dans le cadre de la modernisation des cabines de sa flotte. Le programme est ainsi étendu à 43 Airbus A380 et 28 Boeing 777.



Initialement, ce programme de réaménagement de cabines portait sur 120 appareils, 67 A380 et 53 777. Vingt-deux A380 ont déjà reçu leur nouvel aménagement, qui se caractérise notamment par l'ajout de la classe Premium Economy.



Le premier 777 à être réaménagé entrera en chantier en juillet pour deux semaines. Il aura droit à une rénovation de la première classe, l'installation d'une nouvelle classe affaires de 40 fauteuils (la même que sur les futurs A350 et qui permet le passage à une configuration des rangées en 1-2-1, supprimant le siège du milieu), l'installation de la classe Premium Economy (24 fauteuils) et la réduction de la classe économique à 260 sièges.



(Photo © Emirates)