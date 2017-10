HAITEC peut assurer la maintenance en ligne et en base du Superjet

(MRO Europe 2017) Superjet International et HAITEC ont conclu un accord permettant à la société MRO allemande de réaliser des travaux de maintenance en ligne et en base sur le Superjet 100.



HAITEC a en effet reçu l'agrément Part 145 pour le SSJ de la part de l'autorité allemande LBA.



Superjet International lui donnera donc accès aux services nécessaires à ses activités sur le SSJ, par exemple un accès à des pièces de rechange, des équipements de soutien au sol, de l'outillage mais aussi de la formation, de la documentation et du support en ingénierie.



Les activités sur le SSJ seront réalisées à Erfurt puis déployées sur Hahn et d'autres stations.