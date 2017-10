L'A400M retourne à Madama

Un mois plus tard, l'état-major des armées annonce qu'un A400M de la 61ème escadre de transport a effectué sa « première mission opérationnelle tactique » en se posant le 1er septembre sur la base avancée de Madama, au Niger. L'avion était déployé dans le cadre d'une opération tripartite (France, Niger, Tchad) et a transporté près de 200 personnels ainsi que « plusieurs tonnes de fret ».



Ce n'est pas la première fois qu'un A400M atterrit à Madama, des expérimentations ont été menées à l'été 2016 pour tester et valider les capacités sur terrains sommaires.

L'armée de l'air dispose à l'heure actuelle d'une flotte de onze A400M, deux exemplaires sont attendus cette année, même si le calendrier des livraisons risque de glisser en 2018. Les avions de transport effectuent pour l'instant en grande partie des missions logistiques sur les théâtres d'opérations, dans la bande sahélo-saharienne dans le cadre de l'opération Barkhane et au Moyen-Orient pour acheminer du matériel et des personnels de l'opération Chammal.



Selon nos informations, leur taux de disponibilité ne serait cependant pas (une nouvelle fois) au niveau attendu par l'armée de l'air.