Long courrier sino-russe : ce sera le CR929

Cette fois, c'est bel et bien parti. China-Russia Commercial Aircraft International (Craic) a officiellement baptisé son programme CR929, le 29 septembre lors d'une cérémonie à Shanghai. Créée en mai dernier par le constructeur russe United Aircraft Corporation (UAC) et son homologue chinois Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), la coentreprise continue de poser les jalons pour le développement du futur avion gros porteur long-courrier sino-russe : nom officiel, logo, déclinaison des versions, sélection des fournisseurs, etc.



L'avion ne se nomme donc pas C929 (surnom dérivé du monocouloir chinois C919), mais CR929 - les lettres C et R faisant ...