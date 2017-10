Le C919 de Comac redécolle enfin

Il aura fallu attendre cinq mois pour voir le C919 redécoller. Le monocouloir de Comac a fait son deuxième vol le 20 septembre depuis l'aéroport de Shanghai-Pudong, mais la nouvelle n'a été dévoilée qu'une semaine plus tard par l'avionneur chinois. Pour rappel, le vol inaugural avait eu lieu le 5 mai 2017.



Après un décollage à 7h22 (heure locale), le C919 n°10101 s'est dirigé vers sa zone d'essais en vol comprise entre Shanghai et Nantong. L'équipage a pu tester le fonctionnement d'une série de systèmes primaires et a procédé à la rétractation du train d'atterrissage. L'avion a atteint une ...