Spicejet commande 25 Q400 fermes à Bombardier

La compagnie aérienne indienne SpiceJet a commandé au constructeur canadien Bombardier 25 avions Q400 et pris des options pour 25 autres de ces turbopropulseurs, via un contrat pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars américains. La commande, la plus importante à ce jour pour le programme Q400, porte sur un nouveau module de 90 sièges, a précisé Bombardier dans un communiqué Bombardier, sans mentionner le calendrier des livraisons, l'avion étant en attente de certification. SpiceJet exploite déjà 20 Q400 dans une configuration de 78 sièges. Depuis son lancement il y a 20 ans, le Q400 a été commandé plus de 600 fois. Cette commande vient mettre un baume sur une semaine noire pour Bombardier. Mardi, les Etats-Unis ont imposé des droits compensatoires provisoires de 220% sur ses avions CSeries et vendredi, le Brésil a obtenu la mise en place d'un tribunal d'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de cet appareil de 110 à 160 sièges Les Etats-Unis comme le Brésil soutiennent que le programme CSeries a bénéficié de subventions publiques et que l'avion est vendu au-dessous de son prix de revient.