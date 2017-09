Boeing dévoile en Chine son centre de finition pour 737

L'avionneur américain Boeing a dévoilé en Chine son premier centre de finition pour moyen-courriers B737: il sera opérationnel l'an prochain et est censé conforter ses ventes sur le crucial marché chinois, où son rival Airbus vient de se doter d'une structure similaire pour gros porteurs. Le site de Boeing, situé à Zhoushan dans la province du Zhejiang (est), a été "officiellement inauguré" mardi, selon un communiqué du groupe américain sur son compte de microblogs Weibo et des informations mercredi dans les médias chinois. Construit dans le cadre d'un partenariat avec l'avionneur étatique chinois Comac, ce "centre de finition" est destiné à l'aménagement de ses populaires moyen-courriers B737. Boeing a investi 33 millions de dollars dans sa coentreprise avec Comac qui pilotera le site, précisait mercredi le quotidien China Daily, ce qui assurera à l'américain une participation majoritaire de 60%. De son côté, Comac investira 22 millions de dollars. Les B737 resteront assemblés aux Etats-Unis, mais les équipements intérieurs (siège, habitacle...) et peintures extérieures pourront avoir lieu à Zhoushan selon les désirs des acquéreurs chinois --un argument de vente supplémentaire. L'usine, qui devrait entrer en service en mai, pourra équiper environ cent appareils par an, avait indiqué début septembre à l'AFP Randy Tinseth, vice-président de Boeing. Le premier avion sorti de Zhoushan, un B737 MAX, devrait être livré fin 2018. M. Tinseth avait également justifié la collaboration avec Comac, un groupe étatique qui développe actuellement son propre moyen-courrier, le C919, rival déclaré du B737: Comac sera "un concurrent", mais c'est aussi un "partenaire nécessaire" pour faciliter l'accès au marché local, faisait-il valoir. Cette inauguration intervient alors qu'Airbus a livré la semaine dernière le premier avion sorti de son propre "centre de finition" en Chine, à Tianjin (nord), aménagé sur le site où il possède déjà depuis 2008 une chaîne d'assemblage pour mono-couloirs A320. Mais à l'inverse de celui de Boeing, le centre de finition d'Airbus accueille des gros porteurs, les long-courriers A330. La finition et l'aménagement intérieur (sièges, écrans...) sont autant d'options coûteuses et cruciales permettant aux compagnies de se différencier. Or, "les marges de manoeuvre pour aménager un mono-couloir sont nécessairement restreintes (étant donné l'étroitesse de l'appareil), donc la valeur ajoutée de l'équipement de cabine (pour une compagnie) est bien plus limitée" que pour un long-courrier, avait indiqué à l'AFP une source chez l'avionneur européen. Et Airbus restera le seul à posséder en Chine une ligne d'assemblage, dont sont sortis quelque 330 appareils A320 en l'espace d'une décennie. La Chine est le deuxième marché aéronautique mondial, que se disputent, quasiment à égalité, Airbus et Boeing. L'américain estime que le pays aura besoin de 7.240 avions commerciaux sur les 20 prochaines années, tous constructeurs confondus.