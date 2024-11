Korean Air compte finaliser la fusion avec Asiana en décembre

Tous les obstacles sont levés. Korean Air a annoncé que la Commission européenne avait approuvé la dernière mesure correctrice proposée par le groupe pour pouvoir procéder à l'intégration d'Asiana Airlines. L'institution européenne a en effet indiqué qu'elle avait finalisé son examen le 8 novembre et que Korean Air avait satisfait à toutes ses exigences. Son approbation a été transmise au ministère de la Justice des Etats-Unis. La transaction devrait ainsi pouvoir être conclue avant la fin de l'année.



La Commission européenne avait en effet approuvé le projet de fusion entre Korean Air et Asiana en février dernier mais avait posé deux conditions à son feu vert. La première était de permettre à un transporteur tiers de se positionner durablement sur quatre liaisons vers l'Europe (Paris, Barcelone, Francfort, et Rome) pour garantir le maintien de la concurrence. Ce transporteur sera T'way Air, dont Korean Air soutiendra le lancement sur ces lignes en mettant des appareils et des services de maintenance à disposition.



La seconde condition était la cession des activités cargo d'Asiana à une compagnie concurrente - cession des appareils, des créneaux, des droits de trafic, du personnel navigant et des contrats fret. Un accord a ainsi été conclu avec Air Incheon, et c'est cet accord qui vient d'être approuvé par la Commission européenne, levant toute objection potentielle au projet de fusion.



« Korean Air a rempli l'ensemble des conditions établies par l'autorité de la concurrence de l'Union européenne, ouvrant la voie à sa fusion avec Asiana Airlines », a résumé le transporteur coréen.