Korean Air a finalisé une commande auprès de Boeing portant sur 50 avions gros-porteurs, marquant le plus important contrat de la compagnie avec le constructeur américain à ce jour.

La commande consiste en 20 Boeing 777-9, 20 Boeing 787-10 et des options pour 10 787 Dreamliner supplémentaires, pour une valeur totale avoisinant les 33 milliards de dollars.

« Depuis plus de 50 ans, Korean Air et Boeing ont bâti une relation fondée sur la confiance et la croissance mutuelle. Aujourd’hui, nous renforçons encore davantage notre relation historique avec cette commande historique », a déclaré Walter Cho, le PDG de Korean Air et du groupe Hanjin. « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Boeing, notre partenaire de confiance en matière d’innovation et d’excellence. »

Cette commande avait initialement annoncé lors du dernier salon aéronautique de Farnborough en juillet 2024. Elle s’inscrit dans la récente fusion de Korean Air avec Asiana Airlines.

Les livraisons des nouveaux appareils devraient débuter en 2028 et s’achever en 2033, permettant à la compagnie de moderniser sa flotte et d’étendre son réseau mondial.

L’accord inclut également la commande de huit moteurs de rechange GE9X auprès de GE Aerospace, avec des options pour deux exemplaires supplémentaires, destinés à équiper les 777-9. Les nouveaux 787 seront motorisés en GEnx-1B.

Pour rappel, Korean Air aligne déjà 21 Dreamliner (14 787-9 et 7 787-10).