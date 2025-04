Le ciel américain va être le théâtre d’une nouvelle étape de consolidation. Republic Airways et MESA Air ont décidé de fusionner et signé un accord définitif en ce sens le 7 avril. Approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux groupes, l’accord reste soumis à l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. Si tout se déroule comme prévu, la transaction devrait être finalisée à la fin du troisième ou au début du quatrième trimestre. La nouvelle société gardera le nom de Republic Airways et opérera à terme sous un certificat d’exploitation unique.

Avec cette fusion, Republic espère réaliser d’importantes économies d’échelle, aussi bien sur le plan financier qu’opérationnel, grâce à une gestion plus efficace des vols régionaux et des équipages. Dotée d’un profil financier potentiellement plus solide, elle pourra réaliser plus aisément des investissements essentiels tout en conservant sa rentabilité et son niveau de service.

L’avantage de ce projet est la grande similitude des opérations de Republic et de Mesa. Elles reposent en effet toutes deux sur des accords d’achat de capacités à long terme, avec United Airlines pour Mesa Air et avec les trois grandes compagnies américaines pour Republic. Elles réalisent toutes deux leurs opérations régionales à l’aide d’une flotte composée d’Embraer E170/175, qui compte plus de 240 appareils chez Republic et soixante chez Mesa. Ainsi, la nouvelle Republic comptera une flotte de 310 E-Jets et réalisera plus de 1 250 vols quotidiens.

Les deux compagnies précisent que l’ensemble du personnel navigant, des techniciens et des autres membres du personnel opérationnel sera conservé.

À la clôture de la transaction, les actionnaires de Republic détiendront 88 % des actions ordinaires de la société combinée. Les actionnaires de Mesa détiendront un minimum de 6 %, et jusqu’à 12 % de la société combinée, en fonction de l’atteinte par Mesa de certains critères de préclôture (cession de certains actifs et suppression de certains passifs notamment).