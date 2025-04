Nouveau succès pour la série -600 d’ATR au Canada. Hydro-Québec, l’entreprise publique québécoise de production et de distribution d’électricité, a décidé de commander trois ATR 72-600 à l’avionneur franco-italien dans le cadre du renouvellement de sa flotte. L’accord comprend également des options pour un nombre indéterminé d’exemplaires supplémentaires.

La valeur du contrat ferme est de l’ordre des 100 millions de dollars canadiens (70 millions de dollars américains) selon l’entreprise canadienne. Ce contrat comprend également des avantages comme la formation des pilotes et techniciens, du support technique ainsi que des garanties supplémentaires.

ATR a précisé que les livraisons devraient débuter en septembre 2026. La commande d’Hydro-Québec fait par ailleurs partie des contrats enregistrés par ATR l’année dernière, mais non dévoilés.

Hydro-Québec entend ainsi remplacer quatre Dash-8 produits par Bombardier qui sont en service depuis la fin des années 1990.

« Les déplacements régionaux constituent un lien essentiel entre les régions les plus éloignées et le reste du monde, soutenant les entreprises et offrant une commodité dans les environnements les plus difficiles. Les activités d’Hydro-Québec illustrent cette dépendance à la connectivité régionale, car l’entreprise utilise ses avions pour transporter ses employés partout dans la province, reliant ainsi des centrales hydroélectriques qui fournissent de l’énergie renouvelable non seulement au Québec, mais à l’échelle mondiale – un service essentiel dont dépendent les collectivités. En choisissant l’ATR 72-600, Hydro-Québec opte pour l’avion régional le moins polluant du marché, émettant 30 % de CO2 de moins que les turbopropulseurs concurrents et 45 % de moins que les jets régionaux » a expliqué Alexis Vidal, le Directeur Commercial d’ATR.

Hydro-Québec a pour sa part précisé que cette commande avait été le fruit d’« une analyse approfondie et la consultation d’experts externes du domaine de l’aviation commerciale », ATR étant le seul avionneur capable de lui fournir « des appareils répondants à ses exigences techniques, notamment en termes de nombre de passagers et de capacité à atterrir sur des courtes pistes en gravier ».

L’entreprise québécoise a notamment insisté sur le fait que certains composants des nouveaux appareils seraient produits au Canada, comme les moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada à Longueuil (Québec), ou les commandes de vols à Lunenburg (Nouvelle-Écosse), par Airbus Atlantic. Hydro-Québec continuera par ailleurs d’être responsable de l’entretien des avions en tant qu’organisme de maintenance agréé par Transports Canada, avec une main-d’œuvre sous contrat avec du personnel dédié de la compagnie Air Inuit, une division d’Hydro-Québec.

Rise Air veut aussi plus d’ATR 72-600

Mais une autre compagnie aérienne canadienne va également s’équiper de nouveaux appareils de la série -600. Rise Air, compagnie de lancement de l’ATR 72-600 au Canada avec un premier exemplaire attendu à la fin de l’année année dans le cadre d’une commande directe passée avec l’avionneur ATR en novembre, veut poursuivre le renouvellement de sa flotte d’ATR 42-300.

Rise Air a récemment signé un contrat de location avec Nordic Aviation Capital (NAC) pour deux ATR 72-600, des appareils de 68 places qui lui seront livrés en 2026. Mais l’histoire ne s’arrêtera sans doute pas là. Compagnie aérienne détenue à 100 % par des autochtones, Rise Air opère avec une flotte de 25 appareils et dessert 27 collectivités et sites de travail, de Saskatoon (sa base) jusqu’à Fond-du-Lac.

Plus d’une cinquantaine d’avions ATR de précédentes générations volent aujourd’hui au Canada, notamment pour du transport de fret. La famille Dash 8, qui n’est plus produite depuis que Bombardier a quitté l’aviation commerciale pour se concentrer sur l’aviation d’affaires, subie progressivement le poids des années avec des avions dont la maintenance est de plus en plus complexe et coûteuse, avec des pièces qui ne sont tout simplement plus produites.