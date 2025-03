Selon les informations de l’agence Reuters, qui cite des sources industrielles, Air India envisagerait une nouvelle commande de gros-porteurs, pour trente à quarante appareils. Elle pourrait être partagée entre des Airbus A350 et des Boeing 777X, deux modèles pour lesquels elle détient déjà des commandes.

Air India a en effet signé de très importants contrats depuis sa reprise par le groupe Tata en 2022. En juin 2023, elle s’est engagée auprès d’Airbus et de Boeing à acquérir 210 appareils de la famille A320neo, six A350-900 et 34 A350-1000, ainsi que 190 737 MAX, vingt 787 et dix 777X. En décembre dernier, elle a signé un nouveau contrat avec Airbus pour dix A350 supplémentaires et 90 appareils de la famille A320neo. Six A350-900 sont déjà entrés en service.

Cette fois, la priorité semble donnée aux gros-porteurs et à la poursuite de la transformation de la compagnie sur le segment long-courrier. Air India doit en effet restaurer sa position sur le segment, promis à une très belle croissance dans les années à venir. Cependant, elle y a perdu des parts de marché et doit faire face aux ambitions de ses concurrentes étrangères et nationales, dont IndiGo qui a décidé d’attaquer le marché.