Mirus Aircraft Seating a dévoilé son nouveau siège économique inclinable pour monocouloir, baptisé Hawk Duo. Il devrait être certifié cette année, les livraisons devant débuter au premier trimestre 2026.

Doté d’un système mécanique permettant d’incliner le fauteuil de 5 pouces, Hawk Duo est également équipé d’accoudoirs affinés, qui maximisent l’impression d’espace en élargissant le fauteuil. Mais Mirus a fait attention à conserver un maximum de simplicité dans la conception, réduisant autant que possible le nombre de pièces et évitant la superposition de composants.

Ainsi, il a pu proposer un fauteuil de 8,5 kg par passager, 20 % plus léger que son prédécesseur. L’équipementier vante la réduction des coûts opérationnels et de maintenance que cela induit. Par ailleurs, il est aussi « hautement recyclable ».

L’équipementier britannique propose toutefois des options à ses clients, comme l’intégration de prises, l’ajout d’un dispositif de soutien de smartphone/tablette, un choix de mousse de confort et d’appui-tête, etc.

« Hawk Duo est le fruit d’un travail d’équipe remarquable, utilisant notre plate-forme standard Kestrel et ajoutant les options d’inclinaison et de fonctionnalités généralement attendues d’un siège économique grand public. Ce qui le distingue, c’est le design contemporain et moderne de Mirus, qui permet des niveaux incroyables de confort et d’espace pour les jambes », déclare Marcus Williams, directeur des ventes et du marketing chez Mirus.