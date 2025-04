Riyadh Air vient de se voir remettre son Certificat de Transporteur Aérien (CTA) de la part de l’Autorité Générale de l’Aviation Civile saoudienne (GACA) le 6 avril, une étape décisive vers le lancement de ses opérations commerciales prévu au quatrième trimestre 2025.

Le CTA a été délivré après un processus qui a duré environ 11 mois et plus de 200 heures de vols d’essai, confirmant ainsi la conformité de la compagnie aux réglementations aériennes saoudiennes et à celles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

La compagnie aérienne saoudienne avait réceptionné un Boeing 787-9 en leasing (HZ-RXX, ex-Oman Air) au début de l’année, un appareil utilisé pour la formation de ses pilotes et des équipages, ainsi que pour soutenir le processus de certification du transporteur auprès de la GACA. Le processus a été mené par une équipe de 10 inspecteurs saoudiens.

Initialement prévu pour le deuxième trimestre 2025, le lancement des vols commerciaux de Riyadh Air a notamment été reporté en raison de retards dans la production de ses Boeing 787-9.

La nouvelle compagnie aérienne saoudienne a commandé 132 appareils : 72 Boeing 787-9 et 60 Airbus A321neo. Elle évalue également depuis quelques mois les propositions les plus capacitaires des deux avionneurs, les A350-1000 et 777X. Riyadh Air a maintes fois indiqué vouloir disposer d’une flotte de plus de 200 appareils pour pouvoir s’imposer face aux grandes compagnies du Golfe.

Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes.

Elle ambitionne de contribuer à hauteur de 19,9 milliards de dollars au PIB non pétrolier du royaume, de créer plus de 200 000 emplois et de renforcer la position de l’Arabie saoudite comme hub aérien mondial.