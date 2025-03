Thales a inauguré le 21 mars un nouveau centre MRO à Gurugram, à proximité de l’aéroport international de New Delhi. Certifié par la DGCA indienne en décembre dernier, ce centre proposera une gamme complète des services de maintenance et de réparation d’avionique aux compagnies aériennes indiennes de premier plan, telles qu’Air India et IndiGo, tout en soutenant la croissance de l’industrie aéronautique locale. ​

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre indien de l’Aviation civile Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, de Yannick Assouad, Vice-Présidente Exécutive Avionics de Thales, de Damien Syed, chef adjoint de mission à l’Ambassade de France en Inde, de Thomas Got, Vice-Président Aviation Global Services de Thales et de Gilles Bono, Vice-Président Thales en Inde.

« En Inde, le secteur du MRO table sur une croissance significative, devenant ainsi une région clé pour les compagnies aériennes. Nous sommes fiers d’inaugurer notre Centre d’Entretien et de Réparation Thales en Inde. Cette ouverture illustre également nos efforts de localisation destinés à rapprocher notre expertise technologique et de réparation avionique des compagnies aériennes » a déclaré Thomas Got.