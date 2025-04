Satair, la filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées, a considérablement étendu son offre sur sa plateforme d’e-commerce Satair Market. L’entreprise a annoncé le 2 avril avoir ajouté 5 millions de références de pièces propriétaires Airbus et de services associés à sa plateforme de distribution numérique.

Cette initiative marque une étape importante dans l’harmonisation de l’offre produits de Satair, renforçant ainsi son lien avec Airbus et améliorant l’expérience client de sa base mondiale de compagnies aériennes, de loueurs et de prestataires de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Cette intégration est le fruit de la migration des produits de la plateforme Airbus Spares existante vers Satair Market. Airbus Spares fournissait aux opérateurs Airbus du matériel et une assistance après-vente depuis des décennies. En consolidant ces offres, Satair offre désormais un guichet unique, combinant des pièces Airbus propriétaires, des pièces OEM provenant d’un vaste réseau de fournisseurs de premier plan, du matériel d’occasion réparable et des pièces excédentaires proposées via une plateforme de vente par des vendeurs tiers.

« Les clients recherchent la simplicité et l’efficacité du e-commerce auquel ils sont habitués au quotidien. C’est l’état d’esprit qui anime Satair Market : rendre les transactions commerciales avec Satair aussi simples et efficaces que possible, en un seul et même endroit. Que votre activité avec Satair porte sur des pièces d’origine ou sur des pièces et services Airbus, vous bénéficierez de la même expérience numérique moderne » a déclaré Paul Lochab, le directeur commercial de Satair.

Racheté par Airbus en 2011, Satair le fournisseur exclusif de pièces détachées Airbus et de services associés, notamment la réparation et l’approvisionnement initial. Avec cette nouvelle évolution, Satair passe d’une configuration à deux canaux à une plateforme unifiée, proposant l’intégralité de son portefeuille de produits dans un espace numérique unique et rationalisé.