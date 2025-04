Stelia a profité du salon Aircraft Interiors pour révéler une importante évolution de son fauteuil de classe affaires, le Rendez-vous, lancé en 2023. La nouvelle génération du modèle reste destinée aux gros-porteurs de Boeing et d’Airbus.

Le fauteuil conserve une disposition « sofa » mais son design a été revu pour maximiser la sensation d’espace et l’ergonomie de l’environnement. Les éléments de séparation entre les fauteuils ont eux aussi été repensés pour renforcer l’intimité, tandis que l’aménagement de l’espace personnel est plus adaptable aux habitudes des voyageurs. De même, les rangements ont été optimisés.

Stelia Aerospace a également reconfiguré les accès pour fluidifier les mouvements des passagers au moment de l’embarquement et du débarquement. Enfin, le Rendez-vous réinventé intègre des matériaux plus légers et plus écoresponsables.

« Plus qu’un simple fauteuil, nous avons conçu une véritable expérience de voyage, où chaque détail est pensé pour offrir le parfait équilibre entre espace, intimité et raffinement. Grâce à des solutions intelligentes et durables, nous répondons aux besoins et aux exigences des compagnies aériennes de demain », affirme Thierry Kanengieser, vice-président Cabin Interior chez Stelia Aerospace.