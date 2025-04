La guerre commerciale lancée unilatéralement par Donald Trump à l’ensemble du monde, en faisant fi des nombreux traités régissant les droits de douane et les mesures de réciprocité du commerce (OMC, réglementation sur le commerce pour les avions civils du GATT de 1979, Article 24 de l’OACI…) pose encore bien des questionnements sur son impact à court terme sur le secteur aéronautique, d’autant que les mesures de rétorsion induites sont encore loin d’être définies, en particulier pour l’UE.

Ce qui semble certain, à plus long terme, ce que le monde entier risque d’y laisser des plumes, et tout particulièrement les États-Unis.

Le florilège de conséquences potentiellement dévastatrices qui pourraient apparaître rapidement tient évidemment directement de l’augmentation des droits de douane pour des avions et leurs équipements (moteurs, sièges, monuments, pièces de rechange, consommables…), avec à la clé un impact sur les marges des industriels, une complexification des échanges entre partenaires, des augmentations de prix et une possible nouvelle fragilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, avec ses retards induits...