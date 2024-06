Turbulences en ciel clair

Difficile de passer à côté d'un tel sujet, même pour un média dédié à l'actualité aéronautique. La dissolution de l'Assemblée nationale et les prochaines élections législatives viennent assurément ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays, aussi bien inquiétante que passionnante. Mais elles viennent aussi renforcer les incertitudes qui planaient déjà sur le monde économique, et d'une certaine façon aussi sur le petit monde de l'aviation pour les prochains mois.



La crise politique française vient ainsi rejoindre la longue liste des préoccupations suivies comme le lait sur le feu par les industriels et les compagnies aériennes, avec l'inflation, les taux d'intérêt qui restent particulièrement élevés, les problèmes de transport maritime, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les tensions avec la Chine, mais aussi par le fait que de multiples élections majeures auront concerné la moitié de la population mondiale cette année, un record.



Fort heureusement, le...