Airbus Helicopters remporte une commande géante de H225 Super Puma

C'est une énorme nouvelle pour la famille d'hélicoptères Super Puma. Le ministère allemand de l'Intérieur a profité du salon aéronautique de Berlin (ILA) pour commander 38 hélicoptères de transport H225 à Airbus Helicopters pour sa Police fédérale (Bundespolizei), des machines livrables à partir de 2029 et jusqu'en 2036.



Mieux, cette commande comprend aussi 6 hélicoptères du même type en option, soit un potentiel de 44 exemplaires.



Selon le ministère de l'Intérieur, le montant du contrat s'élève à 1,9 milliard d'euros. Il comprend également des moyens de formation (dont 2 simulateurs), des équipements de treuillage, ainsi qu'un support technique pour le démarrage des opérations.



« Je tiens à remercier l'Allemagne pour sa confiance continue et renouvelée dans nos hélicoptères et en particulier dans notre famille H225. Nous sommes fiers que notre H225 contribue à la sécurité de l'Allemagne et aide ses citoyens dans le besoin » a déclaré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters. « La Bundespolizei peut s'attendre à disposer d'un hélicoptère moderne grâce aux améliorations continues que nous avons apportées à notre H225 au cours des dernières années. Il restera l'un des hélicoptères les plus avancés disponibles sur le marché pour les décennies à venir » a-t-il ajouté.



Les futurs H225 de la Police fédérale allemande viendront remplacer des EC155 et des AS332, deux anciennes versions du Super Puma qui sont en service depuis une vingtaine d'années. Ils seront motorisés par des turbines Makila 2A1 de Safran Helicopter Engines.